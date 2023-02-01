В Севастополе женщина хотела выселить пенсионерку из своей квартиры

Гагаринский районный суд Севастополя своим решением не дал выселить пенсионерку, страдающую психическими заболеваниями, из собственной квартиры.

В августе 2018 года 85-летняя бабушка подписала доверенность на распоряжение ее деньгами, в том числе пенсией, на имя посторонней женщины, не являющейся ее родственницей и подарила ей свою долю в квартире на улице Бориса Михайлова.

Через четыре года новая собственница обратилась в суд с иском о выселении 89-летней пенсионерки из квартиры.

Прокуратура Севастополя подала в суд о признании доверенности, завещания и договора дарения доли в квартире недействительными.

Напомним, в Севастополе семья военного пенсионера с 2018 года судится за деньги, которые снимают за задолженность по квартире. При этом семья Герко покинула служебное жилье 10 лет назад.

Дмитрий Островский