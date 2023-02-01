В Севастополе городские службы подготовились к ухудшению погоды

В Севастополе в связи с ухудшением погодных условий и осадками в виде дождя и снега машины «Севавтодора» задействованы в дежурном и рабочем режиме по всему городу для оперативного реагирования.

«Работы по мониторингу образования наледи и гололеда на дорогах Севастополя выполняются круглосуточно», — сообщил замдиректора департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Николай Максимов, отметили в правительстве города.

Для обработки дорог в Севастополе заготовили:

— 2 033 тонны технической соли;

— 1 000 тонн пескосоляной смеси;

— 2 384 тонны отсева.

Также подготовлено 32 единицы дорожно-строительной техники, в том числе 14 комбинированных дорожных машин, 7 самосвалов с отвалами, 2 КамАЗа с щетками, 3 автогрейдера, 6 погрузчиков.

Подчеркивается, что вся техника находится в состоянии полной готовности. За каждой единицей, задействованной в обеспечении уборки снега и распределении противогололедного материала, закреплены водители и машинисты.

При этом водителям напомнили, что выезжать на летних шинах зимой опасно, так как их сцепление с дорогой из-за зимней скользкости снижается в несколько раз, что может привести к возникновению заноса.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба правительства Севастополя