В Севастополе снизился оборот розничной торговли

В Севастополе за 2022 год на 12,5 % сократился оборот розничной торговли, сообщает Крымстат.

По данным органов статистики, продукты питания составляют половину из номенклатуры товаров розничной торговли. За прошлый год их продано на 11, 3 % меньше, чем в 2021 году.

На конец года в городе запасов продовольствия находилось на 28 дней. Примечательно, что согласно данным Крымстата, в общепите в 2022 году оборот вырос на 27,5 %.

Напомним, Минпромторг России решил возрождать в стране оптово-розничные рынки.