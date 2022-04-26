В Севастополе определят лучших футболистов среди сотрудников МЧС ЮФО

В понедельник, 25 апреля, на базе Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя стартовали соревнования по мини-футболу среди территориальных органов МЧС России Южного федерального округа в рамках Спартакиады чрезвычайного ведомства, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю.

В первый день соревнований играли 8 команд, представляющих регионы Юга России. Победители первой серии игр встретятся в финале – 26 апреля – и поборются за абсолютную победу в состязаниях. В решающей схватке сойдутся спортсмены органов МЧС Республик Крым и Калмыкия, Волгоградской и Астраханской областей.

Напомним, начальник отдела оперативного планирования Главного управления МЧС России по городу Севастополю полковник внутренней службы Виктор Стрелков — мастер спорта международного класса – завоевал победу в двух турнирах по пауэрлифтингу.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю

Дмитрий Островский