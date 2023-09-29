В Севастополе землю под проблемными домами будут давать в аренду без торгов

Власти Севастополя приняли решение передавать в аренду земельные участки под проблемными недостроенными многоквартирными домами без проведения аукционов.

Землю в аренду будут передавать застройщикам распоряжением губернатора Севастополя. По словам главы города Михаила Развожаева, такая мера позволит закончить строительство нескольких многоквартирных домов с обманутыми дольщиками.

«Как правило в проблемных домах «экономики» нет, чтобы достроить. Соответственно предоставляется без торгов дополнительный участок, чтобы инвестор мог заработать и выполнить обязательства», — отметил Развожаев.

Заместитель губернатора Павел Иено сообщил, что подобным образом планируется достроить 5 домов.

Напомним, в Севастополе больше 100 обманутых дольщиков остаются без квартир и без перспектив.

Дмитрий Островский