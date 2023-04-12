В Севастополе больше 100 обманутых дольщиков остаются без квартир и без перспектив

Комиссия по проблемным домам правительства Севастополя констатировала отсутствие перспектив в ближайшее время получить свои квартиры дольщикам дома № 14 по улице Парковой.

Как сообщили в правительстве Севастополя, еще с украинских времен 114 человек не могут получить квартиры, а фонд защиты дольщиков не берется за достройку этого дома.

При этом в проектной документации всего предусмотрено 294 квартиры и 40 нежилых помещений. Другими словами, потенциальный новый застройщик сможет продать больше 60% от площадей данного дома. Однако найти такого застройщика пока не удалось.

В декабре прошлого года городские власти решили искать инвестора. Такое же решение приняли и сейчас.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев пояснил принцип сноса многоквартирных домов на землях ИЖС. По его словам, многоквартирные дома на землях ИЖС, в которых уже живут люди, скорее всего будут узаконены, а остальные снесены.

Дмитрий Островский