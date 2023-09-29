В Крыму предупредили о некорректном отображении общественного транспорта на «Яндекс Картах»

Онлайн-отображение движения общественного транспорта на «Яндекс Картах» работает в Крыму некорректно из-за применяемых мер безопасности, сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.

«В Республике Крым сервис «Яндекс Карты» работает с перебоями и некорректно отображает движение общественного транспорта в режиме реального времени. Это связано с обеспечением мероприятий по безопасности, которые реализуются в нашем регионе», – пояснил Лукашенко в своем Telegram-канале.

Министр при этом порекомендовал пассажирам ориентироваться на расписание транспорта, размещенное в остановочных павильонах или на официальных сайтах муниципалитетов.

Ольга Сурикова