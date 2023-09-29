В Севастополь в новом году приедет 18 новых автобусов

Правительство Севастополя сегодня в ходе заседания приняло постановление о закупке нового подвижного состава за счет специального казначейского кредита.

Городу будет предоставлен кредит на на приобретение 18 автобусов большой вместимости.

«Это постановление потребует в 2023 году выделения бюджетных ассигнований за счет получения казначейского кредита на реализацию данного проекта», — отметила и.о. директора департамента финансов Надежда Матюш.

Технику город получит по контракту 20 января 2024 года

Ольга Сурикова