В Севастополе завершились Рождественские образовательные чтения

В воскресенье, 15 декабря в театре им. Луначарского гостям церемонии показали литературно-музыкальную композицию «За други своя», о том, как в 1941-м году севастопольцы встали на защиту города и Родины.

В Севастополе завершились VIII региональные Рождественские образовательные чтения. Тема этого года – «Великая победа: наследие и наследники».

В церемонии приняли участие член Совета Федерации Екатерина Алтабаева, заместитель Председателя Законодательного Собрания города Севастополя Илья Журавлёв, заместитель губернатора Севастополя Ольга Тимофеева, представители исполнительной власти города, севастопольского благочиния.

Рождественские чтения в этом году проходили на трёх площадках: «наука», «образование» и «культура». В региональном этапе чтений в Севастополе приняло участие 61 образовательное учреждение, всего более тысячи человек.

Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Екатерина Алтабаева поблагодарила всех, кто принимал активное участие в организации чтений и подчеркнула, что история Великой Победы не должна искажаться, как и память о героях.

Вице-спикер севастопольского парламента Илья Журавлёв в своём выступлении отметил важную роль церкви в формировании духовно-нравственного и патриотического воспитания людей, которое помогало бы им, как в мирные годы, так и в годы иных испытаний оставаться верными подвигу, традиции нашего народа – защищать Отечество.

Международные рождественские образовательные чтения — церковно-общественный форум в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения.

По материалам НТС и пресс-службы Законодательного собрания Севастополя (и фото)