Директора департамента архитектуры Севастополя обвиняют в обрушении парковки

Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении директора департамента архитектуры и градостроительства и начальника отдела управления государственного строительного надзора и экспертизы Севастополя после обрушения парковки во дворе жилого дома. Инцидент произошел в апреле текущего года на проспекте Победы, — передает Крыминформ.

Подозреваемым вменяется превышение должностных полномочий и совершение служебного подлога соответственно (часть 1 статьи 286, часть 2 статьи 292 УК РФ).

Застройщик при введении в эксплуатацию многоэтажного дома на проспекте Победы, 2б допустил нарушения строительных норм. При этом начальник отдела управления государственного строительного надзора и экспертизы города Севастополя выдал заключение о соответствии объекта проектной документации, а директор департамента архитектуры и градостроительства выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

В результате обрушения парковки одна машина упала вниз со склона и перевернулась. Еще три автомобиля пострадали. Люди не пострадали.

Введение в эксплуатацию многоэтажного дома с нарушениями, которое повлекло обрушение парковки, стало вторым эпизодом в уголовном деле директора Департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александра Моложавенко. В октябре ему предъявили обвинение за незаконный ввод в эксплуатацию двух очередей здания по адресу Фиолентовское шоссе, 134 в Севастополе. На тот момент застройщиком не были выполнены условия на подключение объекта к инженерным сетям.

Александр Моложавенко был взят под стражу, но позже меру пресечения изменили на домашний арест.

По материалам Крыминформ

Фото: ГСУ СК РФ по РК и Севастополю