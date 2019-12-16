«Лучший горноспасатель» Севастополя рассказывает о своей работе

Лучший горноспасатель 2019 года Виталий Смыченко рассказывает, как выбрал профессию и в чём заключаются его повседневные задачи.

Командир отделения военизированного горноспасательного пункта города Севастополя военизированного горноспасательного отряда 21 ФГКУ «УВГСЧ в строительстве» Виталий Смыченко в профессии уже больше десяти лет.

Эта профессия — продолжение дела всей семьи. Его отец и братья — тоже спасатели.

В 2019 году Виталий Смыченко стал победителем в номинации «Лучший горноспасатель» на региональном этапе Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества».

«Когда людям рассказываешь, кем ты работаешь – горноспасателем – сразу следует вопрос: «А, это «верёвочники», альпинисты?» Приходится объяснять, что всё не так: горноспасателями мы называемся от слова «горняк»: спасаем горняков. Работаем на карьерах, в шахтах и тоннелях. Наши случаи – это падение

автотранспорта, травмы, электротравмы, обрушения, завалы на промышленных горнодобывающих объектах. В случае чрезвычайной ситуации на помощь пострадавшим в первые минуты приходят вспомогательные горноспасательные команды, но они могут только 40 минут работать в загазированной среде, потому для дальнейших действий уже подключаемся мы: наши респираторы рассчитаны на

4 часа применения. Также в наших повседневных задачах – спасение туристов, заблудившихся в лесу, помощь пострадавшим при ДТП», — рассказывает Виталий.

Горноспасатели работают не только в Крыму, но и по всему федеральному округу, обеспечивают безопасность горнодобывающих предприятий.

Горноспасательный отряд постоянно тренируется в условиях, максимально приближенных к реальным. Например, на таких учебных сооружениях как «дымный штрек» и «терренкур». Виталий Смыченко регулярно показывает высокие результаты, демонстрируя как командир достойный пример всему отделению.

По материалам пресс-службы Главного управления МЧС России по г. Севастополю (и фото)