В Севастополе два друга сдали на металлолом чужую машину

Авто только что сгорело и хозяин пошел за помощью

В Севастополе оперативники задержали двоих подозреваемых, которые похитили сгоревший автомобиль и сдали его на металлолом, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

В МВД рассказали, что во время поездки в легковом автомобиле у 23-летнего жителя Севастополя возникла техническая неисправность, которая привела к возгоранию транспортного средства. Забрав из салона вещи и документы, владелец оставил свой транспорт и ушёл за помощью, а когда вернулся, то увидел, что автомобиль пропал. Водитель сразу обратился в полицию.

Оперативникам Балаклавского района удалось выяснить, что два местных жителя, обнаружив на одной из сельских улиц сгоревший автомобиль, решили на нем заработать.

С помощью грузовика с манипулятором мужчины похитили чужую машину и сдали его на металлолом.

Вырученные 16 тысяч рублей они поделили пополам и потратили.

злоумышленники поделили и потратили на собственные нужды.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». За хищение чужого имущества злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Севастополе сотрудники ГАИ гонялись за пьяным лихачем. Гонка для водителя не обошлась без последствий. Оказалось, что парень угнал ВАЗ, чтобы покатать девушек.