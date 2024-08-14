В Севастополе заведено уголовное дело на экс-главу лесхоза

В Севастополе по инициативе природоохранной прокуратуры возбуждены уголовные дела в отношении экс-руководителя ГАУ «Севастопольский лесхоз» о злоупотреблении должностными полномочиями при расходовании бюджетных средств.

Установлено, что в декабре 2020 года и.о. директора учреждения заключил с Департаментом транспорта госконтракт на проведение подготовительных работ по расчистке полосы отвода и проведению компенсационной пересадки краснокнижных растений с территории земельного участка, отведенного под строительство дороги.

В дальнейшем были заключены субподрядные договоры, которые были оплачены из бюджета, но не выполнены.

Также фигурант без проведения конкурса заключил договоры по расчистке участков русел рек Бельбек и Черная. Опять работы были оплачены, но не выполнялись.

Природоохранный прокурор направил материалы проверки в следственный орган.

✅ Общая сумма необоснованно затраченных бюджетных средств составляет более 20 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

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Ольга Сурикова