В России могут ввести «Первосентябрьский капитал»

В Государственную думу внесен законопроект, подготовленный ЛДПР, для помощи семьям с детьми школьного возраста. Депутаты предлагают ввести ежегодную денежную выплату равную федеральному прожиточному минимуму — 19 586 — в связи с началом учебного года.

Собрать ребенка в школу – для многих семей это серьезное испытание для семейного бюджета. Цены на школьную форму, обувь, ранцы, канцелярские товары растут с каждым годом. Стоимость всего необходимого может легко перевалить за 25 тысяч рублей. А если в семье несколько школьников?

Ежегодная денежная выплата будет привязана к федеральному прожиточному минимуму и будет индексироваться ежегодно. Выплату получат семьи с детьми в возрасте от 6 до 18 лет, а также семьи, где есть дети-инвалиды в возрасте от 18 до 23 лет, которые продолжают обучение.

«Важно, что эту выплату получат все семьи, независимо от уровня дохода! Это станет реальной помощью родителям, позволит им купить всё необходимое для школы, не влезая в долги и кредиты. И главное, деньги должны поступить родителям заранее. Уверен, что инициатива ЛДПР найдет поддержку как у депутатов, так и у всех россиян!» — заявил депутат Заксобрания Севастополя Илья Журавлев.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова