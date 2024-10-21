В Севастополе заработают центры обратной связи после запуска отопления

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев дал поручение, чтобы вместе с запуском отопления заработали все центры обратной связи

Сегодня на заседании правительства Севастополя он отметил, что сегодня должны быть отработаны все заявки детских садов на подачу тепла. А к 25 октября должна полноценно заработать вся система отопления.

«Ну и понятно, что должны работать все центры обратной связи, от ЦУРа до 112, Сейчас, когда люди начнут писать о том, что у них не заработало после запуска котельных», — подчеркнул глава города.

Развожаев также поручил с завтрашнего дня публиковать, где система запущена, чтобы люди могли сверяться, а коммунальщики получили обратную связь.

Напомним, ранее сообщалось, что на заседании правительства Севастополя было принято решение начать отопительный сезон 2024 и 2025 годов на территории города с 25 октября.

Ольга Сурикова

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