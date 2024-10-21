В Севастополе стартовал Пятый сезон Регбийной Школьной Лиги

17 и 18 октября на спортивных площадках Севастополя закипели нешуточные страсти — свой юбилейный, пятый, сезон открыла Регбийная Школьная Лига!

17 октября в муниципальном этапе турнира по тэг-регби среди 1-4 классов приняли участие 19 команд из 12 образовательных учреждений города.

18 октября эстафету приняли ученики 5-6 классов (2012-2013, 2011-2010 г.р). В борьбу вступили 22 команды из 15 школ города — ребята демонстрировали настоящую волю к победе, яркие эмоции и красоту регби!

Главный судья — Воронина Инна Владимировна, арбитры: Носова Виктория, Джураев Ислям, Тарновская Вероника, Бабенкова Диана.

Напомним, что Регбийная Школьная Лига успешно реализуется Севастопольской городской федерацией регби с 2020 года при поддержке Федерации регби России. Проект направлен на популяризацию и развитие регби среди школьников 1-9 классов, а с 2023 года Региональный турнир по тэг-регби включен в Спартакиаду школьников города Севастополя.

За годы проведения Регбийной Школьной Лига количество участников выросло в разы! Все больше школ поддерживают инициативу и включаются в спортивную жизнь. Победители регионального этапа получают право защищать честь Севастополя на Всероссийских соревнованиях «Регбийная школьная лига», демонстрируя высокие результаты на всероссийском уровне.

Организатором соревнования выступает Севастопольская городская федерация регби при поддержке Правительства города, Управления спорта, Департамента науки и образования, ресурсного центра «Севастопольский центр туризма, краеведения, спорта и экскурсий учащейся молодежи», Городского центра социальных спортивных программ, а также партнеров — предприятия «Чистый город» и сети магазинов «Библиотека часов».

За праздничную атмосферу на поле отвечали танцевальный коллектив «Черноморец» под руководством Ляны Лисицы, а также два очаровательных медведя — подарок от сети магазинов «Библиотека часов».

На мероприятии присутствовали почетные гости:

Булох Иван Федорович, заместитель начальника Управления спорта города Севастополя

Евдокимова Лариса Валентиновна, начальник отдела по развитию физической культуры, массового и адаптивного спорта Управления спорта города Севастополя

Ярусов Алексей Юрьевич, председатель постоянного комитета Законодательного собрания города Севастополя III созыва по образованию, науке, культуре, спорту и молодежной политике

Гордиенко Артем Александрович, член правления федерации

Федерация благодарит за внимание к развитию школьного регби Михеева Игоря Анатольевича, заместителя губернатора Севастополя, Резниченко Сергея Анатольевича, начальника Управления спорта, Кривоноса Максима Юрьевича, директора Департамента образования и науки, Лактионова Виктора Викторовича, директора ресурсного центра. И, конечно, огромное спасибо нашим незаменимым помощникам — волонтерам из числа студентов СевГУ!

Особые слова благодарности спортсмены выражают Журавлеву Илье Григорьевичу, председателю Попечительского совета Федерации, вице-спикеру Законодательного Собрания, за постоянную поддержку и внимание к регби!

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Анна Левина