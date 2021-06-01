В Севастополе зарплата медиков будет зависеть от экономического развития региона

Правительство РФ меняет систему оплаты труда медикам

Министерство труда планирует запустить пилотный проект по внедрению новой методики расчета зарплат медиков, сообщает «Коммерсантъ».

Старт пилотного проекта по внедрению новых принципов оплаты труда для работников сферы здравоохранения запланирован на ноябрь этого года в семи регионах, включая Севастополь.

Проект постановления был представлен на заседании рабочей группы российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (правительство, профсоюзы и работодатели), пишет «Коммерсантъ».

На ряду с Севастополем участие в пилотном проекте примут Якутия, Белгородская, Курганская, Омская, Оренбургская, Тамбовская области, стартует новшество в ноябре текущего года и завершится в следующем марте. В этот период работники больниц и поликлиник будут получать зарплату, рассчитанную по новым принципам.

«Оклады будут считаться с учетом двух новых величин — коэффициента дифференциации окладов в зависимости от должности работника и коэффициента экономического развития региона», — пишет газета.

Вместе с тем размер окладов не сможет быть меньше нынешнего.

Глава департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда Марина Маслова заявила, что методика расчета коэффициентов будет разработана к августу. По ее словам, с помощью этих коэффициентов планируется выровнять ситуацию с зарплатами медработников с целью выровнять ситуацию с дефицитом специальностей в одном регионе и переизбытка в другом.

«Однако полностью равными в различных регионах они не будут», — отметила Маслова.

По предварительным расчетам министерства, коэффициенты по стране могут различаться в несколько раз. Так, если для Москвы предложен коэффициент 3, а для Санкт-Петербурга — 2,5, то для регионов он будет равен 1. Участвовавшие в заседании профсоюзы медицинских работников в разговоре с «Коммерсантом» заявили, что именно эти расчеты вызывают больше всего вопросов.

Советник главы профсоюза медработников ФНПР Михаил Андрочников отметил, что в Трудовом кодексе прописана недопустимость дискриминации зарплаты по географическому признаку при равном объеме работы.

Дмитрий Островский

Фото: пресс-служба правительства Севастополя