В Севастополе запустят чат-бот для обращений мобилизованных

В Севастополе 28 сентября на заседании правительства было принято решение увеличить объем средств из резервного фонда для выплат частично мобилизованным. Обещанные от города 200 тысяч рублей призванным мужчинам начнут поступать уже с этой недели.

В ходе заседания директор департамента соцзащиты Елена Сулягина отметила, что данный проект постановления подготовлен, чтобы увеличить объем средств, которые были выделены из резервного фонда. Средства увеличиваются на 400 тысяч рублей, так как еще два человека до этого не учли.

В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что по части людей ведутся работы по замене их на других резервистов. Несколько человек не поехали, а часть вернется с полигонов. При этом он поручил произвести выплаты тем, кто уже зачислен в часть.

Также глава города анонсировал, что сегодня к вечеру будет запущен чат-бот для обращений по частичной мобилизации. В него будут добавлены и все актуальные изменения по IT-специальностям.

Ольга Сурикова