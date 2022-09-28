На Госуслугах заработал сервис по приему заявлений на отсрочку для IT-специалистов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций представило подробный алгоритм для тех, кто планирует воспользоваться сервисом по подаче заявлений на освобождение от призыва в рамках частичной мобилизации сотрудников IT и телеком-компаний. Сервис открыт на Госуслугах.

Специалист, желающий направить заявление, должен заполнить форму-подтверждение от работодателя и подписать УКЭП генерального директора. «Обратите внимание, что при редактировании CSV файла в Excel, первые символы в номерах документов, начинающиеся с «0», будут стираться, это нормально, исправлять это не нужно», – предупредили на сайте Минцифры.

Стоит добавить, что форму-подтверждения нужно получить заранее, до подачи заявление. Само заявление формируется самим сотрудником. К нему нужно приложить форму-подтверждения его соответствия необходимым требованиям, подписанную электронной подписью гендиректора организации. Без нее заявление подать не получится.

Далее на Госуслугах нужно открыть сервис. В Минцифры предупредили, что во избежание DDoS-атак данная услуга доступна только на территории России. Далее проверить данные, которые автоматически «подтягиваются» из личного кабинета, – ФИО, паспорт и другие. Затем нужно будет ввести сведения о воинском учете (вид документа, его серию и номер, воинское звание и должность и т.д.), написать информацию о высшем образовании (название вуза, специальность, серию и номер диплома) из приложения 1 к приказу. Если специалист не нашел свою специальность в данном перечне, то нужно посмотреть таблицу соответствия специальностей в приложении 2.

Затем нужно заполнить сведения о работе (ИНН и название организации, трудовые обязанности, обоснование необходимости отсрочки и т.д.). Прикрепить к заявлению форму-подтверждение, которую подписал руководитель организации, и файл открепленной электронной подписи. И отправить заявку. Как пояснили в министерстве, после обработки заявка будет направлена в Генштаб. Решение о непривлечении к мобилизации примет Минобороны РФ. Планируется, что первые списки будут отправлены уже 29 сентября.

Накануне глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что министерство вместе с Минпросвещения и Минобрнауки проработает вопрос по поводу отсрочки для учителей информатики и специалистов в вузах.

Ольга Сурикова