В Севастополе запустили финансирование центра дронов

В Севастополе государственный Фонд развития промышленности запустил региональную программу финансирования «Беспилотные системы» на условиях льготного займа с процентной ставкой 1% годовых на срок до 5 лет. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он добавил, что для промышленных предприятий действуют и другие программы Фонда. На сегодня реализуется 16 проектов на общую сумму 570 миллионов рублей, из них Фондом предоставлено льготное финансирование на сумму более 200 миллионов рублей со ставкой, не превышающей 4,5% годовых.

Развожаев напомнил, что команда из Севастополя успешно защитила проект по созданию регионального научно-производственного центра Беспилотных Авиационных Систем на форуме «Архипелаг 2023» в Новосибирске. На Фестивале информационных технологий ITPARK FEST 2023 на площадке «ИТ-Крым» обсуждали создание в Севастополе такого центра, который будет ориентирован на проектирование, испытание, производство беспилотных авиационных систем для нужд фронта, сельского хозяйства и пожарной охраны.

Ольга Сурикова