На пляже парка Победы построят торгово-развлекательный центр

Архитектурно-художественный совет 9 октября утвердил проект создания торгово-развлекательного центра у пляжа парка Победы.

На пустыре, где ранее была парковка и спортивная площадка появятся три здания, два из которых будут соединены общей плоской эксплуатируемой крышей, а третье будет административным.

В новом центре появятся 15-20 новых ресторанов, объединенных в фудкорт, а также сцена, выставочная площадка, детская комната, камера хранения и дегустационный зал для виноделов.

Разработчик проекта сообщил, что спортивную площадку сохранят, а вот парковки больше на этом месте не будет. Также в ходе доклада было отмечено, что канализация здания будет обеспечиваться локальными очистными сооружениями.

Проект был поддержан всеми членами совета единогласно, а губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что строительство принесет в город большие инвестиции.

«Пускай попробуют. Люди планируют инвестиции достаточно серьезные, что меня не может не радовать. Не бояться инвестировать – это хорошо.

Напомним, это проект уже рассматривался на совете еще в июле этого года. В процессе обсуждения члены архсовета озвучили ряд важных замечаний по облику новых сооружений и их функциональности, в том числе ныне существующей спортивной площадки. Те мне менее визуальная часть с прошлых обсуждений не претерпела никаких изменений. Однако было принято решение в новом проекте отказаться от цокольных этажей.