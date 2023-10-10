Из-за приостановки движения по Крымскому мосту автобусы будут переправляться через Керченскую паромную переправу

Напоминаем: сегодня на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 10:00 до 17:00 в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ.

Автобусы будут переправляться через Керченскую паромную переправу. Это относится только к рейсовым автобусам и тем, которые перевозят организованные группы детей.

«Автобусы, выполняющие заказные перевозки, ожидают снятия ограничения по движению по Крымскому мосту. Приносим извинения за предоставленные неудобства», — сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Ольга Сурикова