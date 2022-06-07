В Севастополе запущен бесплатный автобус от Ушаковой балки до Омеги

На летний период

В Севастополе запущен бесплатный автобус от улицы Адмирала Макарова до пляжа «Омега», сообщает департамент транспорта города на своей странице Вконтакте.

«На летний период запущен бесплатный автобус для жителей Ушаковой балки», — говорится в сообщении.

Автобус будет ходить по маршруту «Адмирала Макарова – Омега» два раза в день. Время отправления с улицы Адмирала Макарова в 09:00 и 14:00.

От «Омеги» в 13:00 и 18:00.

Напомним, ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что пляж в Ушаковой балке будет закрыт в связи с проведением специальной военной операции.

Ольга Сурикова