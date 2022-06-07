Топ-менеджер VK Владимир Габриелян трагически погиб

Вездеходы не справились с переправой

Первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян и директор по закупкам VK Сергей Мерзляков погибли в результате трагического происшествия в Ненецком автономном округе (НАО), сообщила пресс-служба соцсети.

«Сегодня утром стало известно, что Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков погибли в результате трагического происшествия. Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями», — рассказали в пресс-службе.

По данным МЧС, трагедия произошла при переправе через реку Бугряница на вездеходах «Шерп» — они перевернулись и их потащило в Белое море. Жена Габриеляна и еще один человек смогли выбраться на берег. Габриелян и Мерзляков погибли.

Ольга Сурикова