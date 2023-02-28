В Севастополе запретили торговать алкоголем возле митингов

Сегодня, 28 февраля, на сессии заксобрания Севастополя в двух чтениях приняты поправки в закон Севастополя, которые позволяют правительству Севастополя запрещать розничную продажу алкоголя возле мест проведения митингов и демонстраций.

Как сообщили разработчики проекта закона, такое решение вызвано изменениями в федеральное законодательство — Госдума наделила этим правом органы исполнительной власти. Тем не менее, у севастопольских предпринимателей такая постановка вопроса вызвала некоторую озабоченность, поскольку массовых мероприятий в городе проводится много и часто.

«Запрет для организаций общепита на розничную торговлю алкогольной продукции может быть установлен не для проведения любых массовых мероприятий, а только тех, которые организовываются в соответствии с федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетированиях»», — заявил депутат Евгений Дубовик.

В федеральном законе, о котором сказал Дубовик, приведены пять видов публичных мероприятий, которые подпадают под регулирование. Они перечислены в названии этого документа: собрание, митинг, демонстрация, шествие, пикетирование.

За принятие единогласно проголосовали все 17 народных избранника, присутствующих в зале.

Напомним, депутаты заксобрания Севастополя в дух чтениях признали утратившим силу закон о порядке отзыва губернатора Севастополя. Теперь городской парламент не может «снять» главу города.

Дмитрий Островский