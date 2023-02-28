Севастопольские депутаты остановили «бегство» бизнесменов в Крым

Депутаты Законодательного собрания Севастополя приняли закон о сохранении пониженной налоговой ставки для предпринимателей, использующих упрощенную систему.
«Если субъектом налогообложения являются «доходы», ставка снижена с 6 до 4%, если объектом налогообложения является «доходы уменьшенные на величину расходов», то ставка снижается с 15 до 10%», — пояснил и.о. директора департамента финансов Алексей Плотников, добавив, что ранее эта система была введена в 2017 году.
На вопросы законодателей о возможной упущенной выгоде при сохранении налоговых льгот Плотников отметил, что ежегодно идет положительная динамика по сборам налогов, увеличение прибыли по данному налогу составляет 10% в течение трех лет.
Также в поддержку необходимости продления налоговой льготы прозвучал аргумент о том, что в Крыму она была закреплена еще осенью 2022 года, а наши предприниматели получат ее с задержкой. В случае если норма не будет поддержана, около 600 ИП могут сменить юрисдикцию, даже не переезжая в другой регион.
«Может и нужно эту норму отменять, но учитывая наше положение и то, что мы граничим с республикой Крым, предприниматели могут туда уйти, а это не не совсем правильно. Город вкладывает ресурсы в развитие здесь», — заключил глава департамента финансов.
Меры по поддержке бизнеса будут распространяться на период с 1 января 2023 года.
Ольга Сурикова