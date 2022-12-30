Депутаты отказались от права отзывать губернатора Севастополя

Депутаты заксобрания Севастополя в дух чтениях признали утратившим силу закон о порядке отзыва губернатора Севастополя. Теперь городской парламент не может «снять» главу города.

Как сообщил председатель заксобрания Севастополя Владимир Немцев, 1 июня этого года Госдума приняла закон, который не предусматривает у региональных парламентов наличие полномочий принимать региональные законы об отзыве глав регионов.

За отзыв своих полномочий проголосовали 15 депутатов, воздержались 2. Вопросов и выступлений во время обсуждения этого законопроекта у севастопольских депутатов не было.

Напомним, депутаты Законодательного собрания Севастополя утвердили во втором чтении закон «Об отзыве губернатора Севастополя» в июле 2019 года. За документ проголосовали 13 депутатов.

Дмитрий Островский