Госдума приняла закон о запрете рекламы у иноагентов и рекламы их ресурсов

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, вводящий для российских граждан и компаний полный запрет на размещение рекламы на всех информационных ресурсах иностранных агентов, а также запрет рекламы таких ресурсов.

Журналистка Екатерина Гордеева* приостанавливает YouTube-проект «Скажи Гордеевой» из-за закона о запрете рекламы на ресурсах иноагентов.

«Теперь реклама у нас — преступление. Трудно поверить, что кто-то решит совершить его из благородных побуждений, рискуя бизнесом, собой, близкими. В общем, мы приостанавливаем работу», — сообщила журналистка.

* Минюст включил в реестр иноагентов