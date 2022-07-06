В Севастополе городские организации массово получают сообщения о минировании

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В Севастополе с 5 июля в СМИ и соцсетях распространяется информация об анонимной рассылке писем о минировании зданий городских организаций. Ситуацию прокомментировали в правительстве города.

«Сообщаем, что письма о заминировании поступили на электронные почту городских служб. Сигналы оперативно отработаны в рабочем порядке. Информация о заминировании не подтвердилась», — уточнили в правительстве.

Также подчеркивается, что городские учреждения работают в штатном режиме.

Напомним, в Севастополе, как и во всем Крыму, с началом специальной военной операции участились случаи рассылки ложных сообщений о минировании.

Ольга Сурикова