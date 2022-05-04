В Севастополе захоронили останки почти 300 советских солдат

Важно, что процесс поиска останков не останавливался

В Севастополе на мемориальном братском кладбище в поселке Дергачи захоронили останки советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. В церемонии приняли участие представители власти города, председатель объединения поисковых отрядов «Долг» Марина Гавриленко и члены организации, военнослужащие Черноморского флота, ветераны и школьники.

Останки были обнаружены поисковыми отрядами объединения «Долг» и «Крым-Севастополь-Поиск».

«Традиционно в преддверии Дня Победы осуществляется захоронение останков воинов, которые погибли на севастопольской земле, обороняя и освобождая Севастополь. Земля здесь пропитана воинским духом. Каждый год поисковые отряды ведут работы, и очень важно, что этот процесс не останавливается», – отметил Игорь Михеев.

В этот день земле преданы останки 291 военнослужащего. Поисковые отряды обнаружили их на Мекензиевых горах, на Федюхиных и Сапунгорских высотах, в районе Бельбекской долины и в других местах сражений за Севастополь.

Удалось установить имена семи защитников и освободителей города:

— Колкота Николай Спиридонович, красноармеец 2-го полка морской пехоты;

— Шиленко Василий Демьянович, краснофлотец, защитник ДОТа № 14;

— Горлов Николай Георгиевич, рядовой 3-го полка морской пехоты;

— Донцов Анатолий Захарович, краснофлотец 9-й бригады морской пехоты;

— Оболонський И.В., красноармеец 3-го полка морской пехоты;

— Паршин Александр Иванович, связист 3-го полка морской пехоты;

— Болдырев Алексей Михайлович, младший сержант, командир отделения 97-го отдельного противотанкового дивизиона 95-й стрелковой дивизии.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.

Как сообщили в пресс-службе правительства города, 15 мая еще трое защитников Севастополя отправятся в свой последний путь – по просьбе родственников их передадут на родину, в Грузию. Среди них Папава Василь Романозович – сержант 388-й стрелковой дивизии; Пурцхванидзе Лаврентий Аполлонович – краснофлотец 8-й отдельной бригады морской пехоты, санитар; Чоладзе Владимир Ефимович – разведчик 388-й стрелковой дивизии.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе ремонтных работ на площади Ушакова найдены останки трех солдат Красной Армии.

Ольга Сурикова