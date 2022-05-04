В Кремле опровергли возможность всеобщей мобилизации с 9 мая

Песков назвал эти сообщения чушью

Российские власти не планируют с 9 мая официально объявлять всеобщую мобилизацию. Об этом заявил 4 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя появившиеся сообщения в западной прессе, передает РИА Новости.

«Это неправда, это чушь», — заявил представитель Кремля. Он заверил, что этот информации доверять нельзя.

Песков также подчеркнул, что никакой вероятности того, что Россия официально объявит Украине войну 9 мая, нет.

Отметим, ряд западных СМИ опубликовали информацию о том, что Россия в ближайшие дни объявить Украине официально войну, чтобы начать всеобщую мобилизацию в стране и нарастить темпы спецоперации на территории соседнего государства.

Ольга Сурикова