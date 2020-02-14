На площади Ушакова обнаружили останки трех защитников города

В ходе ремонтных работ на площади Ушакова найдены останки трех солдат Красной Армии, — передают Вести-Севастополь.

Работы по реконструкции на участке временно приостановлены.

Останки обнаружил водитель экскаватора Андрей Новиков.

Установить личности солдат не представляется возможным, так как при них не найдены медальоны или какие-либо другие предметы. Однако, по пуговицам специалисты определили, что это были пехотинцы. Тела были накрыты полотном от костюма химзащиты. Найденная здесь латунная гильза, по словам экспертов, могла быть произведена в Туле или Подольске. В больших количествах такие производили только до 1942 года. Это и даёт основание предполагать, что солдаты погибли именно при обороне Севастополя.

По словам поисковика отряда «Разведчик» Алексея Шамонина останки очень сильно повреждены, возможно, солдаты погибли из-за артиллерийского удара.

Останки поднимут из земли и перевезут в хранилище, которое находится на кладбище Мекензиевых гор. Затем все обнаруженные останки бойцов торжественно захоронят 4 мая на кладбище Великой Отечественной войны в поселке Дергачи.

По материалам портала Вести-Севастополь (и фото)