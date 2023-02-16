Полиция Севастополя забрала ребенка у нерадивой матери

Полиция, МЧС и представители комиссии по делам несовершенно летних Гагаринского района забрали 10-летнюю девочку из дома, где ребенку грозила опасность.

Как сообщают правоохранители, в их адрес неравнодушные граждане, которые сообщили, что в одном из домов проживает 58-летняя женщина с 10-летней дочерью. По этой информации, ребенок содержался в нечеловеческих условиях.

Полиция установила, что девочка давно не посещает школу, а в доме где она живет нет элементарных условий, в том числе отопления. При помощи спасателей сотрудники полиции и комиссии по делам детей попали в дом и, оценив состояние жилья и самого ребенка, приняли решение забрать ее и передать в госучереждение.

Также рассматривается вопрос возбуждения уголовного дела по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Напомним, в Севастополе у многодетной матери забрали детей.