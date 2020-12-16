Контрафактный алкоголь продавали в одном из баров Севастополя

Женщина уже не первый раз попадается за это нарушение

В Севастополе полицейские пресекли незаконную реализацию алкогольной продукции в одном из баров города. Уголовное дело возбуждено в отношении местной жительнице, сообщает пресс-служба городского УМВД.

За незаконную торговлю ей грозит крупный штраф либо исправительные работы.

Полицейские Ленинского района установили, что в одном из питейных заведений города осуществляется незаконная продажа алкогольной продукции.

«Во время проверки стражи порядка выяснили, что одна из сотрудниц питейного заведения продавала посетителям заведения немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками акцизного сбора», — отметили в полиции города.

Из бара было изъято 14 бутылок спиртосодержащей продукции общим объемом около 6 литров. Изъятую жидкость направили на экспертизу. Эксперты-криминалисты установили, что спиртосодержащая продукция содержит посторонние примеси.

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Подчеркивается, что женщина уже привлекалась к административной ответственности за незаконную продажу алкогольной продукции, поэтому за повторное нарушение ей грозит наказание в виде штрафа в размере от 50 000 до 80 000 рублей либо исправительные работы на срок до 1 года.