В Севастополе похоронили двух бойцов, погибших на Украине

Один киевлянин, второй севастополец

В Севастополе 5 апреля проводили в последний путь двух военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине.

Даниил Олегович Курышев — гвардии матрос расчета артиллерийского взвода 810 отдельной Гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота.

Родился в Севастополе, служил по призыву, затем продолжил военную карьеру, пошел на контрактную службу.

Евгений Владимирович Тупчаненко — старший сержант, старший механик группы обслуживания авиационного вооружения и десантно-транспортного оборудования смешанной вертолетной эскадрильи 318 отдельного смешанного авиационного полка.

Родился в селе Ивановка, Богуславского района Киевской области. В 2019 году окончил наше Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова (заочно). С 2014 года служил по контракту в Севастополе.

«Оба погибли при выполнении боевых задач при проведении специальной военной операции на Украине, проявив мужество и героизм.

Приношу свои искренние соболезнования родным и близким», —написал губернатор Севастополя в своем Telegram.