В Севастополе в ДТП пострадали двое детей

Мальчики 4 и 6 лет

В Севастополе вечером 5 апреля на проспекте Генерала Острякова произошло ДТП, в котором пострадали двое маленьких детей.

«Водитель 2002 года рождения, управляя автомобилем Daewoo, на проспекте Генерала Острякова, напротив дома 141 при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Geely под управлением водителя 1989 года рождения, который двигался во встречном направлении прямо», — раскрыли в пресс-службе городского УМВД подробности произошедшего.

В результате ДТП пострадали два мальчика 4 и 6 лет — пассажиры автомобиля Gelly, тяжелых последствий удалось избежать, благодаря тому, что они были пристегнуты в автокреслах.

Оба мальчика в сопровождении мамы были госпитализированы бригадой скорой помощи в детскую больницу.

На месте образовалась пробка.

Напомним, в конце прошлого года под Севастополем произошло страшное ДТП, в котором пострадали дети.

Ольга Сурикова