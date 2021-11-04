В Севастополе задержан пьяный водитель и пассажир с наркотиками

Наркоман сдал себя нервозностью

Оказалось, что сидевший за рулем 42-летний мужчина имел признаки опьянения, а пассажир при осмотре заметно нервничал.

«Причины для беспокойства у пассажира действительно были: в ходе личного досмотра сотрудники полиции обнаружили и изъяли у него пять полимерных свертков с порошкообразным веществом. Проведенная экспертиза подтвердила: изъятый порошок является наркотическим средством – метилэфедроном», — сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Мужчина рассказал, что наркотики приобрел с помощью «закладок» и собирался сам употребить. На него завели уголовное дело, ему грозит от трех до десяти лет.

Водитель отказался от прохождения медосвидетельствования. Ему грозит крупный штраф и лишение прав.

Автомобиль отправлен на штрафплощадку.

Напомним, в Севастополе пьяный водитель врезался в забор и перевернул машину.