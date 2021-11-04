В Севастополе задержан пьяный водитель и пассажир с наркотиками

Наркоман сдал себя нервозностью
В Севастополе сотрудники ДПС остановили автомобиль Mazda для проверки документов и насторожились поведением и водителя, и пассажира.
Оказалось, что сидевший за рулем 42-летний мужчина имел признаки опьянения, а пассажир при осмотре заметно нервничал.
«Причины для беспокойства у пассажира действительно были: в ходе личного досмотра сотрудники полиции обнаружили и изъяли у него пять полимерных свертков с порошкообразным веществом. Проведенная экспертиза подтвердила: изъятый порошок является наркотическим средством – метилэфедроном», — сообщили в пресс-службе городского УМВД.
Мужчина рассказал, что наркотики приобрел с помощью «закладок» и собирался сам употребить. На него завели уголовное дело, ему грозит от трех до десяти лет.
Водитель отказался от прохождения медосвидетельствования. Ему грозит крупный штраф и лишение прав.
Автомобиль отправлен на штрафплощадку.
Напомним, в Севастополе пьяный водитель врезался в забор и перевернул машину.
Ольга Сурикова