В Севастополе пьяный водитель врезался в забор и перевернул машину

Успел сбежать с места ДТП

Сегодня, 2 ноября, водитель автомобиля Mitsubishi Pajero врезался в забор на улице Фадеева, после чего машина перевернулась. Фото случившегося очевидцы выложили в соцсетях.

В пресс-службе городского УМВД «Севкору» сообщили, что ДТП произошло в 12.45. Водитель 1982 года рождения двигался со стороны парка Победы в сторону улицы Вакуленчука, в районе дома 20А по улице Фадеева он потерял контроль над управлением, совершил наезд на забор с последующим опрокидыванием. С места происшествия он скрылся.

Однако инспекторы ДПС его задержали и доставили на место ДТП, где очевидцы подтвердили, что это он находился за рулем.

«По внешним признакам водитель находился в состоянии опьянения. Данный гражданин в присутствии третьих лиц вел себя грубо и оскорблял сотрудников полиции, его поведение не соответствовало обстановке. Мужчина с явными признаками опьянения проявлял агрессию в адрес сотрудников полиции, после чего в отношении последнего применена физическая сила и специальные средства (наручники)», — сообщила замначальника пресс-службы УМВД России в Севастополе.

Нарушитель отказался проходить медицинское освидетельствование, за что ему грозит крупный штраф и лишение прав. На него было составлен протокол за повреждение дорожных сооружений.

Также ему будет выдвинуто обвинение за публичное оскорбление сотрудников полиции.

Автомобиль помещен на штрафную площадку.

Напомним, в Севастополе недавно студентка в неадекватном состоянии устроила массовое ДТП на Степаняна.

Ольга Сурикова

Фото, видео: Автопартнер. Крым. Севастополь. ДТП/vk.com