В Севастополе стабильно высокие показатели заболеваемости коронавирусом

Заболевших больше, чем выздоровевших

В Севастополе по состоянию на 4 ноября зарегистрировано 348 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

335 человек выписаны после выздоровления.

Умерли 12 человек в возрасте от 58 до 85 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 40 433 человека.

В настоящий момент выздоровели 34 033 человека, 1 404 умерли.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 4 ноября сделали прививку от коронавируса 194 269 человек. Второй этап вакцинации прошли 161 439 жителей региона.

Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 4 ноября поступило 245 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.