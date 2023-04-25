В Севастополе пройдет финал Регбийной школьной лиги

Завтра, 26 апреля, на стадионе им. 200-летя Севастополя пройдет финальный этап Регбийной школьной лиги Севастополя сезона 2022\23.

Команды из трети севастопольских школ, а это около 500 детей, в течение учебного года формировали рейтинг лучших коллективов в трех соревновательных этапах.

«Пришло время подвести итоги сезона. Мы подсчитали все очки, выстроили рейтинг и теперь в рамках финальных встреч подведем итоги. Лучших ребят ждут награды, а команда, которая займет первое место, поедет защищать честь Севастополя на Всероссийских соревнованиях в Москве», — рассказала руководитель Севастопольской городской федерации Наталия Самойленко.

Игры начнутся с самого утра, в них примет участие больше 60 команд.

Напомним, 19 апреля на стадионе им. 200-летия Севастополя прошел III этап Регбийной школьной лиги Севастополя сезона 2022/23. Целый день представители 21-й севастопольской школы играли между собой в тэг-регби в пяти возрастных категориях.