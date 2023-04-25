Сергей Аксенов: Владимир Жириновский внес вклад в фундамент Крымской весны

«Севкор» продолжает цикл публикаций, приуроченных к 77-летию со дня рождения выдающегося общественно политического деятеля Владимира Жириновского.

На вопросы «Севкора» о политическом символе эпохе отвечают крымские и севастопольские политики, общественные деятели.

Сегодня в день рождения политика своими воспоминаниями о Владимире Вольфовиче с нами поделился глава республики Крым Сергей Аксенов.

— Были ли вы знакомы с Владимиром Вольфовичем, и если да, то какое впечатление он на вас произвел?

— Да, мы встречались. Владимир Вольфович был одним из самых решительных сторонников Крымской весны. Можно сказать, он принял ее сердцем и сердцем поддержал выбор крымчан. Как настоящий патриот России, Жириновский понимал, что это восстановление справедливости, неизбежный и закономерный исторический процесс.

— Какова, по вашему мнению, роль Владимира Вольфовича в современной истории России?

— Во-первых, созданная Жириновским ЛДПР – это старейшая партия современной России, что само по себе уже о многом говорит. Владимир Вольфович – одна из знаковых фигур российского парламентаризма.

Еще один показательный момент – это то, что многие его высказывания, как говорят, ушли в народ и стали крылатыми. А политические «пророчества» Жириновского, в которые еще лет 10-15 назад мало кто верил, до сих пор продолжают сбываться.

Владимир Вольфович всегда был искренним, всегда верил в то, что говорил, люди это понимали и ценили. Выдающийся и неординарный политический деятель, он в каком-то смысле стал символом определенной эпохи в российской политике.

— Как вы оцениваете вклад Владимира Вольфовича в восстановление исторической справедливости – воссоединение Крыма и Севастополя с Россией?

— Жириновский еще в девяностые говорил много нелицеприятной правды об Украине и Крыме. Он озвучивал то, что многие его коллеги не решались высказать вслух по соображениям политкорректности или политической конъюнктуры. Владимир Вольфович, безусловно, внес свой вклад и в подготовку идейного фундамента Крымской весны, и в защиту выбора крымчан, и в становление и развитие российского Крыма. Сегодня нам всем очень его не хватает.

Дарья Тимофеева

Фото: vesti-k.ru