В Севастополе задержан BMW, который был ввезен в Россию без уплаты таможенных платежей

Сотрудники Госавтоинспекции задержали автомобиль BMW по информации, поступившей от Севастопольской таможни.

Оказалось, что иномарка была временно ввезена на территорию Евразийского экономического союза гражданином России по доверенности, которая истекла в октябре 2023 года. В последствии ТС было поставлено на регистрационный учет в России без уплаты необходимых таможенных платежей.

Задержанное авто было передано таможенникам.

Как разъяснили в ведомстве: «Задержанные товары возвращаются декларантам после их выпуска таможенным органом в свободное обращение после уплаты таможенных платежей. Товары, задержанные таможенными органами и не востребованные лицами, указанными в статье 381 ТК ЕАЭС “Возврат задержанных товаров и документов на них”, в срок, предусмотренный пунктами 1 и 2 статьи 380 ТК ЕАЭС “Срок хранения задержанных товаров и документов на них”, подлежат реализации».

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Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба полиции Севастополя