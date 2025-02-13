В Симферопольском роддоме причинили тяжкий вред здоровью новорожденному

Следком возбудил уголовное дело о причинении вреда здоровью младенцу в Симферопольском роддоме, следователи устанавливают круг лиц из числа иных потерпевших.

Дело возбуждено по факту причинения врачами роддома телесных повреждений новорожденному при выполнении ими экстренного родоразрешения.

В Следкоме добавили, что в ходе мониторинга соцсетей были выявлены дополнительные сведения об аналогичных фактах и жительницах полуострова, которые сообщили, что также пострадали в процессе родоразрешения от действий медперсонала в результате применения запрещенных методов извлечения плода.

Глава Следкома по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил незамедлительно установить контакт с инициативной группой, которая опубликовала видеообращение, допросить их в качестве потерпевших, приняв все доводы, и совместно с министром здравоохранения оперативно организовать их личный прем для оказания всесторонней помощи.

Согласно жалобам, как минимум 12 случаев привели к тяжелым последствиям для новорожденных. В одном из них ребенок застрял в родовых путях, в результате чего был доставлен в паллиативное отделение с серьезными повреждениями мозга и переломанными ребрами. В другом случае младенец появился на свет с ишемией мозга, гематомой на голове и острым лейкозом. Также у еще одного ребенка, после применения запрещенной техники, был диагностирован детский церебральный паралич.

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Ольга Сурикова