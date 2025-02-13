Как очищают леса в Севастополе с помощью мульчирования древесины

Севастопольский лесхоз показал санитарную очистку лесов. Мульчирование древесины помогает бороться с лесными пожарами: чем меньше валежника и сухостоя в лесах, тем ниже риск возгорания. Мульчирование также позволяет бороться с распространением болезней древесных пород, а еще это органический способ удобрения почвы.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Суть метода состоит в следующем. В лесах собирают поваленные трухлявые ветки и деревья, а затем вручную складывают на минерализованные полосы. Затем за несколько проходов мульчером измельчают древесину в щепки и труху, а в дальнейшем, когда идет опашка минерализованных полос, мульча смешивается с почвой и превращается в удобрение.

За один день с помощью мульчера можно обработать до 4 гектар леса. За год в среднем очищают порядка 100 гектар земли в севастопольских лесничествах.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

видео: лесхоз Севастополя