В Севастополе задержан агент ВСУ, собиравший данные об объектах ПВО в городе

В Севастополе задержали агента ВСУ, который собирал данные об объектах ПВО в городе и передавал их украинской разведке
Против него возбуждено дело о госизмене
Задержанный — местный житель 1978 года рождения, сообщает ФСБ.
Подозреваемый сам вышел на связь с представителем Сил специальных операций ВСУ через Telegram, используемого украинскими спецслужбами для сбора разведывательных данных.
По заданию куратора фигурант фотографировал и снимал работу объектов ПВО в Севастополе. Полученные сведения о заступлении на боевое дежурство средств ПВО и координаты их мест расположения он передал украинской разведке через мессенджер.
Сам он на допросе признался в содеянном. Теперь ему грозит пожизненное заключение.
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Ольга Сурикова