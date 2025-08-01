В Севастополе задержан агент ВСУ, собиравший данные об объектах ПВО в городе

В Севастополе задержали агента ВСУ, который собирал данные об объектах ПВО в городе и передавал их украинской разведке

Против него возбуждено дело о госизмене

Задержанный — местный житель 1978 года рождения, сообщает ФСБ.

Подозреваемый сам вышел на связь с представителем Сил специальных операций ВСУ через Telegram, используемого украинскими спецслужбами для сбора разведывательных данных.

По заданию куратора фигурант фотографировал и снимал работу объектов ПВО в Севастополе. Полученные сведения о заступлении на боевое дежурство средств ПВО и координаты их мест расположения он передал украинской разведке через мессенджер.

Сам он на допросе признался в содеянном. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

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Ольга Сурикова