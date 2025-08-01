Перед Крымским мостом собралась очередь почти в тысячу машин

По состоянию на 9 утра, в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 852 машины. Время ожидания около трёх часов.

В очереди со стороны Керчи стоит 596 транспортных средств. Время ожидания около двух часов.

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