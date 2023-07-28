В Севастополе задержали за кражу судимого 12 раз клептомана

Город Происшествия
28-07-2023
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Полиция Севастополя задержала мужчину, подозреваемого в воровстве из незапертого автомобиля.

Следствие установило, что 39-летний севастополец судимый 12 раз за имущественные преступления украл сумку из незапертого микроавтобуса доставки товаров, стоявшего на разгрузке возле магазина.

В сумке был телефон за 18 тыс. рублей, который злоумышленник сбыл в комиссионке.

Теперь клептоману «светит» до пяти лет лишения свободы. Подозреваемый взят под стражу.

Дмитрий Островский

Фото: скрин-шот полиция Севастополя

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