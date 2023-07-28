В Севастополе выпала месячная норма осадков

За ночь в Севастополе выпало более месячной нормы осадков – 29 мм. В городе создан совместный оперативный штаб Севавтодора и департамента городского хозяйства.

«В связи с ухудшением погодных условий сетевыми организациями города Севастополя зафиксировано 13 технологических нарушений в электрических сетях напряжением 6 000 В. Все технологические нарушения локализованы, потребители электрической энергии запитаны. Продолжается точечная работа по поступившим заявкам от жителей Севастополя об отсутствии электроснабжения. На данный момент для восстановления электроснабжения потребителям Севастополя задействованы 24 бригады. Работы проводятся круглосуточно», — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Продолжает устранение последствий непогоды и Водоканал – в составе 5 аварийных бригад работают 43 человека, задействовано 7 единиц техники. На данный момент ливневые канализации очищены по 20 адресам. Жители Севастополя сообщали также о том, что на ул. Генерала Острякова, 167А облицовка здания упала на детскую площадку. На месте работают специалисты компании «ИнтерУют».

Кроме того, с ночи над устранением последствий непогоды трудятся более 30 бригад государственных и частных управляющих компаний. Обращения поступают по упавшим деревьям, подтопленным подъездам, протекшим крышам – все заявки севастопольцев в работе.

Напомним, в прошлом году правительство Севастополя выделяло 10,5 млн рублей «Водоканалу» за прочистку ливневок