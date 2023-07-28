В Севастополе охранника детского сада подозревают в педофилии

Охранника севастопольского детского сада №40 обвиняют в том, что он дал двум малышам свой телефон и предложил снять себя обнажёнными, сообщает Mash на волне.

По информации канала, одна из девочек пожаловалась маме: дядя Вова предложил ей с подругой пойти на детскую площадку, чтобы скачать игру. Он разрешил им попользоваться гаджетом с условием, что они пофотографируют себя голыми, при этом сам охранник ушёл на обход территории. Женщина сразу обратилась в органы.

Мужчина ушёл в отпуск, написал заявление об увольнении (сотрудникам полиции во всём признался). На самом телефоне кадров не нашли, но были ссылки на сайты с детским порно. Следком возбудил уголовное дело.

Напомним, в Севастополе охранник детского сада оказался ждуном.