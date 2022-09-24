В Севастополе арестовали машины злостных неплательщиков штрафов

В Севастополе нашли рекордсменов по накоплению неуплаченных штрафов за нарушения ПДД. Мужчина накопил 223 штрафа на 124 тысячи рублей, а автоледи — 66 нарушений Правил на 35 тысяч рублей. Их автомобили арестованы.

Должникам было предложено уплатить административные штрафы, однако требование судебных приставов в день задержания не было исполнено, в связи с чем на транспортные средства наложен арест.

«В указанных случаях при надлежащем внимании к вопросу исполнения наказаний за нарушения ПДД РФ, водители с учетом 50% скидки могли уплатить штрафы, в первом случае 62 тысячи рублей, а придется заплатить 124 тысячи рублей плюс 223 тысячи рублей исполнительского сбора, во втором случае 17,5 тысяч рублей, а заплатит 35 тысяч рублей плюс 66 тысяч рублей исполнительского сбора», – уточнили в пресс-службе городской полиции.

Напомним, ранее в Севастополе задерживали водителя с иностранными номерами. Выяснилось, что мужчина имеет 32 неоплаченных штрафа на сумму более 30 тысяч рублей.

Ольга Сурикова